تدهور الحالة الصحية لأحمد هارون والحاج عطا المنان وآدم الفكي بسجن كوبر

كشفت أسر المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق بسجن كوبر عن تدهور الحالة الصحية لأحمد هارون والحاج عطا المنان وآدم الفكي. وطالبت الأسر في مؤتمر صحافي إنعقد بالخرطوم أمس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً. وقال أحمد حسبو محمد عبد الرحمن أنه لا مبرر لاعتقال أكثر من 23 من القيادات السياسية، مشيراً إلى تدهور الحالة الصحية لبعضهم وهو ما يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأضاف أحمد حسبو: (سنطرق كل الأبواب حتى يتم إطلاق سراحهم.

من جانبه قال حذيفة آدم الفكي أن والده تعرض لذبحة وستجري له عملية قلب في القريب العاجل. وقالت د. علياء أحمد هارون أن والدها أجريت له عملية غضروف، فيما تأسفت سلمى عبد الرحيم محمد حسين للحالة السيئة التي يمر بها المعتقل أبو هريرة حسين.

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