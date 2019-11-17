وكيل الإعلام: لابد من هيكل جديد لسونا

أكد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ الرشيد سعيد، أن وكالة السودان للأنباء مؤسسة إعلامية مهمة للدولة والمجتمع معا وعليها الاهتمام بأنشطة المجتمع المختلفة .

وأضاف قائلا “إنها وكالة للشعب السوداني ويجب أن تخدم علاقة الحرية والديمقراطية وتعكس الأوضاع المختلفة لمعاش الناس .

وأشار سعيد خلال لقاء جمعه بقيادات الوكالة والعاملين إلى أن هيكل الوكالة أمر مهم ، ولا بد من حسمه في الفترة المقبلة باعتبار هيكلها الحالي (مقلوب) ولا بد من إصلاحه، واستيعاب قدرات شبابية جديدة من شباب الثورة لتستفيد من الخبرات المتراكمة قبل أن تغادر ، منوها إلى أنه لابد من إحداث تغييرات تواكب المرحلة .

وتقدم سعيد بجملة من الموجهات فيما يتعلق بالسياسة التحريرية والأوضاع الهندسية والفنية وبيئة العمل .

وكان قد استمع إلى عدد من المتحدثين من العاملين بالوكالة في شأن حاضر ومستقبل الوكالة وأبدوا ملاحظاتهم على الأداء في مختلف أوجهه، مطالبين بإحداث رؤى تواكب المتغيرات وتخدم أهداف الوكالة .

كما شرح المدير العام للوكالة الأستاذ عبد الله جاد الله للوكيل المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الوكالة وجملة الاحتياجات والسلبيات بهدف تطوير العمل .

سونا