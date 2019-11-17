وكيل الإعلام: لابد من هيكل جديد لسونا

أكد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ الرشيد سعيد، أن وكالة السودان للأنباء مؤسسة إعلامية مهمة للدولة والمجتمع معا وعليها الاهتمام بأنشطة المجتمع المختلفة .
وأضاف قائلا “إنها وكالة للشعب السوداني ويجب أن تخدم علاقة الحرية والديمقراطية وتعكس الأوضاع المختلفة لمعاش الناس .
وأشار سعيد خلال لقاء جمعه بقيادات الوكالة والعاملين إلى أن هيكل الوكالة أمر مهم ، ولا بد من حسمه في الفترة المقبلة باعتبار هيكلها الحالي (مقلوب) ولا بد من إصلاحه، واستيعاب قدرات شبابية جديدة من شباب الثورة لتستفيد من الخبرات المتراكمة قبل أن تغادر ، منوها إلى أنه لابد من إحداث تغييرات تواكب المرحلة .
وتقدم سعيد بجملة من الموجهات فيما يتعلق بالسياسة التحريرية والأوضاع الهندسية والفنية وبيئة العمل .
وكان قد استمع إلى عدد من المتحدثين من العاملين بالوكالة في شأن حاضر ومستقبل الوكالة وأبدوا ملاحظاتهم على الأداء في مختلف أوجهه، مطالبين بإحداث رؤى تواكب المتغيرات وتخدم أهداف الوكالة .
كما شرح المدير العام للوكالة الأستاذ عبد الله جاد الله للوكيل المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الوكالة وجملة الاحتياجات والسلبيات بهدف تطوير العمل .
سونا
1 تعليق
سونا كانت في قمتها عندما كان مصطفي امين مديرا لها فهو رجل سبق عصره وقد اختار كادر موظفين على أعلى مستوي وميزانية مفتوحة لانه كان يعلم أن الاعلام مربوط بالتمويل فلذلك جلب أحدثت التقنيات وجلب افضل التقنيين في المجال الهندسة ولذلك كانت بحق وكالة أنباء تنافس أعتى الوكالات أمثال رويتر والاسيشويتبرس وغيرهم..كان هناك طاقم فني على مستوى عال منهم ياسر عبد القادر ..يوسف النور ..فتحي عوض السيد ..ابراهيم خلف الله..عوض عبدالله ..وغيرهم ..اتمنى ان ترجع إلى سابق عهدها.