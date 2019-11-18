بدء التشغيل التجريبي لقطار مواصلات الخرطوم

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن بداية التشغيل التجريبي لقطار الولاية المحلي اليوم، تمهيداً لانطلاقة القطار في نقل المواطنين اعتباراً من “الخميس” المقبل.

وناقش اجتماع موسع برئاسة والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بحسب صحيفة السوداني أمس، الترتيبات النهائية لتشغيل القطار.

الخرطوم (كوش نيوز)