بدء التشغيل التجريبي لقطار مواصلات الخرطوم

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن بداية التشغيل التجريبي لقطار الولاية المحلي اليوم، تمهيداً لانطلاقة القطار في نقل المواطنين اعتباراً من “الخميس” المقبل.
وناقش اجتماع موسع برئاسة والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بحسب صحيفة السوداني أمس، الترتيبات النهائية لتشغيل القطار.
الخرطوم (كوش نيوز)
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شواهد كثيرة دل على أن عددها فاق السعة الإسيعابية للطرق والجسور في العاصمة والمدن الكبرى وخير مثال الإزدحام المروري ،ويزيد عدد هذه المركبات بوتيرة سريعة. لذا لابد من رفع سعر الدولار الجمركي بحيث يتساوى مع سعر السوق الموازي لتخفيض معدل الزيادة في المركبات, وتخفيض الإزدحام المرورب