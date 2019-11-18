ارتفاع جنوني لأسعار العقارات وإيجار الشقق في الخرطوم

أظهرت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بسوق العقارات بالخرطوم عن ارتفاع جنوني في أسعار إيجار وبيع الأراضي والشقق. وكشفت الجولة وجود تباين كبير فى الأسعار واختلافات فى طبيعتها مابين أسعار بالعملة السودانية وأخرى بالدولار. وقدر صاحب مكتب للعقارات سعر قطعة مميزة بمساحة (٣٠٠) متر، وتطل على شارع رئيسي في الأحياء كجبرة، والصحافة بحوالي (٣٠) مليون جنيه، بينما تصل أسعار قطع الأرض فى مناطق الرياض والطائف من (٩٠٠) ألف إلى مليون دولار. وعن سعر بيع المنازل، يقول صاحب محل العقارات: أن منزل (لودبيرنق) بجبرة قد لا تقل قيمته عن (٩) مليون جنيه، وأوضح أن البيوت ( لودبيرنق) تتحمل في حدها الأقصى طابقين فقط، وقال أن سعر بيع البيت من النوع المؤسس لعدة طوابق لا يقل عن (٢٥) مليوناً، ويبلغ سعر إيجار بيت أرضي بجبرة أو الصحافة مابين (٢٠) ألف إلى (٣٥) ألف جنيه، و(٣٥) ألف جنيه على أقل تقدير في العمارات والرياض. وأشار إلى أن إيجار الشقق يتراوح بين (١٥) ألف جنيه للشقة التي تشتمل على غرفتين و(٣٠) ألف للثلاثة غرف وذلك فى مناطق مثل جبرة والصحافة بينما يصل سعر الشقة غرفتين فقط بالمجاهدين أو العمارات إلى ما لا يقل عن (٢٠) ألف جنيه.

الخرطوم: رندا عبدالله

الانتباهة