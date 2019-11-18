وقفة احتجاجية لعمودية النافعاب تطالب بإطلاق سراح د. نافع علي نافع

أعلنت عمودية النافعاب عن وقفة احتجاجية ثانية أمام النيابة العامة بالخرطوم في يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح د. نافع علي نافع المحتجز من قبل السلطات طيلة الستة أشهر الماضية. وقالت العمودية في بيان تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (قمنا بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء فى الشهر المنصرم وتم فيها تسليم السيد رئيس الوزراء الموقر مذكرة ضافية لم نتلق منه رد عليها حتى الآن، فى تجاهل تام رغم وعود الدولة المدنية وشعارات إرساء دولة القانون. عليه ومواصلة لدرب النضال من أجل استرداد الحقوق تناشد العمودية كل أبناءها وكل أصدقاء الدكتور نافع ومحبيه وعارفي فضله ونزاهته وطهره، من كافة بقاع السودان للمشاركة فى الوقفة الإحتجاجية الثانية إحقاقاً للحق و رداً للظلم).

وفي ما يلي تنشر (الانتباهة أون لاين) نص بيان عمودية النافعاب.

بسم الله الرحمن الرحيم

مناشدة رقم2

تناشد عمودية النافعاب كل ابنائها الكرام للمشاركة فى الوقفة الإحتجاجية أمام النيابة العامة يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م، و ذلك للمطالبة بإطلاق سراح إبنها البار وأحد جندها الأبرار وسيف السودان البتار المغوار الدكتور نافع على نافع و الذى طال احتجازه من قبل السلطات طيلة الستة أشهر الماضية دون تقديم أى تهمة أو فتح بلاغ بجناية، حيث ظللنا نتابع مع الجهات المختصة فتأكد كما توقعنا تماما نقاء صفحته و طهارة يده بعدم توجيه أي تهمة فى كل النيابات مما يعد احتجازه تجاوزاً صريحاً للقانون والوثيقة الدستورية وانتهاكاً للحقوق الإنسانية وكافة المواثيق الدولية، في ظل وضع يدعي الإلتزام بالقانون وحقوق الإنسان. قمنا بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء فى الشهر المنصرم وتم فيها تسليم السيد رئيس الوزراء الموقر مذكرة ضافية لم نتلق منه رد عليها حتى الآن، فى تجاهل تام رغم وعود الدولة المدنية و شعارات إرساء دولة القانون.

عليه و مواصلة لدرب النضال من أجل استرداد الحقوق تناشد العمودية كل أبناءها وكل أصدقاء *الدكتور نافع* و محبيه و عارفى فضله و نزاهته و طهره، من كافة بقاع السودان للمشاركة فى الوقفة الإحتجاجية الثانية إحقاقا للحق و ردا للظلم.

السجن أب براشم و بي قطامى مغفر

ما بهددنا مهماً كان منيع و مشفر

عشان نرضي السحي اللا لاك لبان لا صفر

نصبر و نرجى حكم اللي الكباير غفر

البلد الكشف وش القباحة و سَفر

دخلو جنين رتوت ما بصغوا لي البتنفر

قول لي المانطق لسنو الفشيح و مزفر

نصاح في الشدة لا بنلين و لا بنتجفر

والله الموفق و هو يهدى السبيل

عمودية النافعاب

نوفمبر 2019

الخرطوم: الانتباهة أون لاين