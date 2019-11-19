النيلين
سياسية

جدل وتحقيقات في الإذاعة السودانية بسبب تيار نصرة الشريعة

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أصدرت إدارة الأخبار والبرامج السياسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بياناً بشأن ما تم تداوله على وسائط التواصل الإجتماعي حول تقرير إخباري صوتي لمؤتمر صحافي لتيار نصرة الشريعة، قيل أن الإذاعة قامت ببثه. وأكدت الهيئة في البيان، أن إدارة الإذاعة ستقوم بإجراء تحقيق رسمي حول هذه الواقعة وتعلن نتائج التحقيق للرأي العام فور اكتماله. وقالت الهيئة أن التسجيل المنشور لم يتم بثه في أي من الخدمات الإخبارية أو النشرات الإخبارية أو البرامج السياسية في أي من الإذاعات التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

الانتباهة

1 تعليق

فيصل 2019/11/19 at 7:35 ص

اعلام حر اعلام حر هذا مايريدونه ليس دفاعاً عن أحد دفاعاً عن الاعلام الحر

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