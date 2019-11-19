التغيير تطالب باخضاع منسوبي المؤتمر الوطني لقانون الثراء الحرام

طالب القيادي بالحرية والتغيير رئيس الحزب الاتحادي الموحد،محمد عصمت بإخضاع كل منسوبي حزب المؤتمر الوطني لقانون الثراء الحرام، للتقصي في حقيقة ثرواتهم.

وكشف عصمت وفقاً لآخر لحظة، عن أموال منهوبة من قبل عناصر النظام السابق داخل البلاد، وموجودة في الغرف المحصنة في بيوت المسؤولين السابقين وفي حساباتهم البنكية باسمائهم واسماء أقاربهم والمحاسيب في شكل أصول ثابتة وعقارات ومصانع ومؤسسات.

الخرطوم: (كوش نيوز)