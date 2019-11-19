النيلين
سياسية

التغيير تطالب باخضاع منسوبي المؤتمر الوطني لقانون الثراء الحرام

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طالب القيادي بالحرية والتغيير رئيس الحزب الاتحادي الموحد،محمد عصمت بإخضاع كل منسوبي حزب المؤتمر الوطني لقانون الثراء الحرام، للتقصي في حقيقة ثرواتهم.

وكشف عصمت وفقاً لآخر لحظة، عن أموال منهوبة من قبل عناصر النظام السابق داخل البلاد، وموجودة في الغرف المحصنة في بيوت المسؤولين السابقين وفي حساباتهم البنكية باسمائهم واسماء أقاربهم والمحاسيب في شكل أصول ثابتة وعقارات ومصانع ومؤسسات.

الخرطوم: (كوش نيوز)

3 تعليقات

ود عازة 2019/11/19 at 4:39 م

كدا كويس خليكم في الفارغة لم تجي الانتخابات وتمرقوا بقد القفة ونرتاح من عباطتكم دي

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ود بندة 2019/11/19 at 4:41 م

حكايات عمك عصمت جحا..
زول بسمع ليك ما في ..كفاية حكاية ماليزيا..

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عمر عبد المجيد الحسن 2019/11/19 at 5:41 م

ده بتاع ال٦٤ مليار؟

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