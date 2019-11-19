رئيس النقل الوسيط ببحري: أزمة المواصلات لن تحل

قال رئيس النقل الوسيط ببحري حسين أبو ريم لمصادر أمس، إن الحكومة السابقة والحالية لا ترغب في الاستماع لمقترحاتنا لحل أزمة المواصلات مما يؤدي لاستمرار المشكلة بلا حلول وقال أنهم كنقابة طالبوا شركة مواصلات ولاية الخرطوم ان تسلمهم (30) بصاً لكل محلية وزيادة التعرفة لحل الأزمة، واصفاً البصات التي دخلت مؤخراً بالمتهالكة.
وسخر أبو ريم بحسب صحيفة السوداني، من قرار حل أزمة المواصلات عن طريق القطار لأن هنالك خطوط لا توفر فيها قضيب للقطار وأخرى تحتاج إلى مواصلات للوصول إلى المحطة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
شواهد كثيرة دل على أن عددها فاق السعة الإسيعابية للطرق والجسور في العاصمة والمدن الكبرى وخير مثال الإزدحام المروري ،ويزيد عدد هذه المركبات بوتيرة سريعة. لذا لابد من رفع سعر الدولار الجمركي بحيث يتساوى مع سعر السوق الموازي لتخفيض معدل الزيادة في المركبات