رئيس هيئة الأركان يكرم النابغة هديل أنور

إستقبل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بمكتبه ظهر الثلاثاء النابغة هديل أنور الفائزة بجائزة تحدي القراءة العربي التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى الوطن العربي، برفقة والدها العقيد الركن أنور الزبير عبدالرحمن وبحضور الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد إلي جانب الفريق محاسب عصام خالد مدير الإدارة العامة للشئون المالية .

وخلال التكريم هنأ رئيس هيئة الأركان الطالبة النابغة هديل وأسرتها وقال إنها شرفت السودان والقوات المسلحة مثمنا جهود الأسرة التي دعمتها وكانت دافعا لها لتحقيق هذا التميز الكبير والنجاح الباهر الذي رفع إسم السودان عاليا .

وأعلن رئيس هيئة الأركان رعاية هديل في كافة المراحل لتواصل هذا التفوق والتميز في كل المستويات.

من جانبها عبرت هديل أنور عن فخرها بهذا التكريم وقالت إنه يحتل مكانا خاصا عندها مؤكدة إعتزازها بالقوات المسلحة وإنتماء والدها لها.

فيما تقدم العقيد الركن أنور الزبير بالشكر والإمتنان للسيد رئيس هئية الاركان وكافة قادة القوات المسلحة على هذا التكريم، وشكر الشعب السوداني الذي قال إنه جميعا كان من خلف هديل.

الخرطوم 19-11-2019م (سونا)