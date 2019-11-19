قيادي بالمؤتمر الوطني: ستحدث ثورة تطيح بحكومة حمدوك قبل يوم 14 ديسمبر

كتب يوم الثلاثاء الإعلامي السوداني محي الدين جبريل على حسابه بموقع فيسبوك (بعد الجلسة الأخيرة في محكمة البشير المحامي الشهير والقيادي بالمؤتمر الوطني وبعد ما أبلغنا فور خروجه من القاعة بأن جلسة النطق النهائية يوم ١٤ الشهر الجايي ، همس القيادي لزميله في هيئة الدفاع وقال ليهو ( و للوكت داك الحكومة ح تكون مشت ، الأمور ماشة كويس ).

وأضاف جبريل بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (إنتبه القيادي لوجودي لصقه ، قام قال لي ضاحكا طبعا نحن ناس مؤمنين ، وينزعه ممن يشاء .المهم أصريت علي انك بنيت كلامك ده علي شنو ، انقلاب ؟؟؟ قال لي ثورة ورفع الباقي للسماء).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين