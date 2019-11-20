واشنطن: نتحرك بأسرع ما يمكن لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، ثيبور ناجي، إن الإدارة الأمريكية تتحرك “بأسرع سرعة ممكنة”، لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان الدبلوماسي الأمريكي يجيب عن سؤال من رئيسة اللجنة الفرعية من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب كارين ياس، أثناء مناقشة ميزانية 2020 والأموال المخصصة لإفريقيا في مجلس النواب الأمريكي.

واستفسرت كارين، ناجي، قائلة: “أين نحن بالنسبة للعقوبات؟ هل تجري مراجعة لوضع السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب بالنظر إلى التحول الذي حصل والضحايا الذين سقطوا في سبيل ذلك؟”.

ورد ناجي مؤكدا على الشراكة مع السودان وتبدل النظرة إليه مقارنة بالماضي في أعقاب تشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال: “الشيء المهم أننا ننظر للسودان الآن كشريك فاعل نتعامل معه، وليس الخصم الذي كنا نتعامل معه في الماضي”.

وأردف: “نحييهم لقدرتهم على الوصول لاتفاق الحكومة الانتقالية في خضم أزمة، بخلاف الفرقاء بجنوب السودان الذين استمروا في الفشل وراء الفشل”.

وأكد العزم على العمل الجدي لدعم عملية الانتقال، لافتا إلى اجتماع أصدقاء السودان الذي التأم في واشنطن قبل أسبوعين وتواصل عملية الحوار مع الخرطوم حول قامة الإرهاب وكيفية حسمها.

وعندما استفسرت كارين الدبلوماسي عن مستوى تصنيف السودان في القائمة السوداء المرحلة الحالية التي وصلت إليها عملية الإزالة قال: “نحن في خضم هذه العملية، كل الأطراف في المجتمع الدولي توجه لي نفس السؤال حول توقيت حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب”.

وتابع: “جوابي هو أنها ليست كفتح مفتاح كهربائي (يحدث فجأة) لأنه إجراء لأن هناك شروط يجب تطبيقها. لكن أستطيع التأكيد لك أننا نتحرك بأسرع سرعة ممكنة”.

وكشفت كارين عن اعتزامها زيارة الخرطوم قريبا طالبة من ناجي تقديم تنوير حول عملية حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب والوقت الذي تستغرقه والإجراءات المستخدمة، غير أن المسؤول الأمريكي قال إن نقاش كل ذلك ممكن على أن تكون الجلسة مختلفة – سرية.

صحيفة السوداني