فنانة مصرية تفاجئ فجر السعيد في فرنسا

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، صورة لها بصحبة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، من داخل المستشفى في فرنسا.

وقالت فجر السعيد: “في المحن يبان معدن الصديق الوفي، من أصدقاء اللحظات الجميلة فقط والتسلية، الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي إلى اليوم اتصالاتها يوميا في الأهل مستمرة”.

وتابعت: “عندما علمت بأني تجاوزت المحنة وبدأت استقبل الزوار تكبدت عناء السفر إلى باريس لزيارتي، كلمة شكرا لن تفي بلبلة حقها، فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن يقدرني ربي أرد لها نص جمايلها، فما أحوج المريض للسؤال عنه والكلمة الطيبة، حبيبتي بلبلة، الله لا يحرمنا من وجودك في دنيانا”.

يذكر أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

سبوتنيك