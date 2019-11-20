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سياسية

التربية الخرطوم تعفي مديري التعليم بالأساس

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التعليم العالي

اصدر مدير عام التعليم بولاية الخرطوم ، محمد ابراهيم علي قراراً ادارياً بالرقم (36) لسنة 2019م اعفى بموجبه مديري التعليم الأساس بمحليات ولاية الخرطوم وعين آخرين .

وبحسب الخطاب الذي حلصلت عليه ” كوش نيوز” فقد تم تعيين كل من : (بشير عبدالصمد سليمان ) لمحلية أمبدة و (فيصل حسن بدر أحمد ) محلية أم درمان و ( عبدالله محمد سوار ضوء البيت) لمحلية كرري و ( الصديق محمد عمر كرار) لمحلية شرق النيل و (حسن محمد زين عدلان ) لمحلية بحري و (عبدالرحمن محمد عبدالله) لمحلية الخرطوم و ( محمد المصطفى القرشي هاشم) لمحلية جبل أولياء .

ابراهيم عمر

الخرطوم (كوش نيوز)

1 تعليق

وجهة نظر 2019/11/20 at 7:40 م

رغم ان القرار مرحب به الا ان بطئ اتخاذ مثل هذه القرارات قد تضر بمسار الثورة

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