التربية الخرطوم تعفي مديري التعليم بالأساس

اصدر مدير عام التعليم بولاية الخرطوم ، محمد ابراهيم علي قراراً ادارياً بالرقم (36) لسنة 2019م اعفى بموجبه مديري التعليم الأساس بمحليات ولاية الخرطوم وعين آخرين .

وبحسب الخطاب الذي حلصلت عليه ” كوش نيوز” فقد تم تعيين كل من : (بشير عبدالصمد سليمان ) لمحلية أمبدة و (فيصل حسن بدر أحمد ) محلية أم درمان و ( عبدالله محمد سوار ضوء البيت) لمحلية كرري و ( الصديق محمد عمر كرار) لمحلية شرق النيل و (حسن محمد زين عدلان ) لمحلية بحري و (عبدالرحمن محمد عبدالله) لمحلية الخرطوم و ( محمد المصطفى القرشي هاشم) لمحلية جبل أولياء .

ابراهيم عمر

الخرطوم (كوش نيوز)