مفوضية الاختيار للخدمة المدنية في السودان تلغي شرط اداء الخدمة الإلزامية للتوظيف

قررت مفوضية الاختيار للخدمة المدنية إجراء تعديلات على شروط التوظيف في مؤسسات الدولة، بالغائها شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية للتوظيف في المؤسسات الحكومية، بحسب مانقلت (كوش نيوز).

وبدأ ذلك في إعلان عن فتح التقديم لوظائف شاغرة بديوان شؤون الخدمة عن حذف شرط أن يكون المتقدم للوظيفة، قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية ما كان معمولاً به في السابق.

واكتفى الإعلان بأن يرفق المتقدم للوظيفة الشهادات الأكاديمية، موثقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة للرقم الوطني أو البطاقة القومية.

الخرطوم (كوش نيوز)