الحزب الشيوعي: مناهج التعليم تناسب طلاب القرون الوسطى

قال القيادي بالحزب الشيوعي، الخبير التربوي، علي السعيد، إن مناهج التعليم في السودان تناسب طلاب القرون الوسطى، لجهة أنها بعيدة تماماً عن الواقع وقضايا العصر.

ودعا وزارة التربية لإلغاء الامتحانات بصورة نهائية في كل المراحل، مؤكداً بأن النجاح والرسوب ليس مقياساً للنجاح في مستقبل الحياة.

وقال السعيد في مؤتمر للحزب الشيوعي، بحسب آخر لحظة، بوجود أطباء ومهندسين فاشلين في الحياة العملية رغم ما حققوه من نتائج أكاديمية.

الخرطوم: (كوش نيوز)