خبير يدعو الى تبني مشروع الكسرة المخلوطة

قطع الخبير الاقتصادي خضر رضوان بعدم وجود خلل في الميزان التجاري، مبيناً ان المشكلة الاساسية هي ان الدولة لم تستطيع استيعاب اقتصاد السوق.
ووصف توزيع وصناعة الخبز وصناعة الدقيق بالمحرقة للموارد، وقال ان “100” مليون جنيه مهدرة من الاقتصاد بسبب هذه الرغيفة حسب قوله.
ودعا رضوان خلال ورشة منظومة الاصلاح الاقتصادي نحو نهضة شاملة وتنمية مستدامة بحسب آخر لحظة الى تبني مشروع الكسرة المخلوطة بالقمح.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 تعليق
لما وزير المالية الاسبق علي محمود قال ليكم ارجعوا للكسرة كل واحد فيكم سل حلقوموا متر وقعد يشتم … هسع كسرة مافي ليكم ورفع دعم السما اقرب واي خطوة في الاتجاه دا تلقوا اللساتك ولعت في الشارع