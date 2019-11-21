محمد نافع: أبوي مديون ولدينا منزل مرهون.. حكومة حمدوك (ما كعبة) ولا نحكم عليها مبكراً

مع نجل القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع

محمد نافع لـ(آخر لحظة)

أبوي مديون ولدينا منزل مرهون

حكومة حمدوك (ما كعبة) ولا نحكم عليها مبكراً

الهروب سلوك شخصي

نظمت أسر معتقلي النظام البائد أمس وقفة إحتجاجية أمام النيابة العامة بشارع الجامعة بالخرطوم، وطالبوا بإطلاق سراحهم فوراً أو تقديهم إلى العدالة، خاصة وأن عدداً كبيراً منهم يعاني من أمراض مزمنة، بجانب تدهور صحة الكثيرين منهم، (آخر لحظة) أمس التقت في الوقفة الاحتجاجية ابن القيادي بالمؤتمر الوطني المباد نافع علي نافع محمد، وطرحت عليه الكثير من الأسئلة فكانت إجابته كالآتي :

حوار: عماد النظيف

تصوير سفيان البشرى

* الوقفات الإحتجاجية غير مجدية خاصة بعد تكررها عدة مرات، ماهي الخطوات التي اتخذتموها ؟

– اتخذنا الطرق القانونية، وقدمنا مذكرة إلى النائب العام والمحكمة الدستورية، ومجلس الوزراء والمجلس السيادي، لكن هنالك تأخير غير مبرر من قبل كل هذه الجهات التي رفعنا إليها المذكرات في الرد، والحق يقال وصلت ردود عبر المحكمة الدستورية، والمحامون يتابعون تلك الإجراءات، ونحن نعوِّل على الجهات التي لها قرار وتستطيع تنفيذه، والنائب العام في ردوده يقول إنه لم يصدر أي أوامر بالقبض عليهم بحسب رده، وبالتالي نحن نلجأ إليه بصفته الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون، فعليه إطلاق سراح المعتقلين، لأنه ليس لديه تهمة تجاههم فحتى قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي كان يعتقلون به السياسيين لمدة (90) يوماً، تم تعديله وإلغاء بعض فقراته، والآن اعتقالهم دون سند قانوني، ولا حتى قانون الطواريء .

* بعض الخبراء القانونيون يرون أن القضاء غير مهيأ لمحاكمة رموز النظام البائد، بعد عملية التسييس التي لحقت به، فعليكم الانتظار حتى يتم إجراء إصلاح في الجهاز القضائي؟ كيف تقرأ هذا الحديث؟

– نحن ليس لدينا مانع في ذلك قوى إعلان الحرية والتغيير هم الآن حكام، فعليهم تقديم رموز النظام إلى محكمة عادلة، ونحن الأن شعارنا بيقول: (يا تحكموهم ياتفكوهم، كيف تدخل أحداً السجن بدون تهمة، فيقول لك: انتظرني نصلح القوانين “في إجراءات يمكن أن تتبع في القضية .

* مقاطعة ماهي الأجراءات القانونية؟

– تحويلهم إلى إقامات جبرية في منازلهم، وهم أشخاص معروفون، كل الإجراءات ضدهم غير قانونية فهي سياسية بحتة، والمجلس السيادى أقرَّ بذلك، وقال إنه سوف يجدد الطواريء لعدم خروجهم من السجن، الآن لا طريق لمحاكمتهم لأنه ليس لديهم بينة .

* باقي رموز النظام البائد خارج السجن في إقامة جبرية تمهِّد لهروبهم خارج البلاد ؟

– قيادات الإنقاذ لن يهربوا والذين هروبوا لم يخرجوا من الدنيا، ويمكن ملاحقتهم بالقانون الدولي، ويقدموا إلى محاكم داخل السودان .. والهروب خارج البلاد سلوك شخصي وليس سلوكاً للإنقاذ.

* هنالك شبهات فساد تلاحقهم، وكثير من الأدلة تثبت ذلك؟

– هذا كلام لا أساس له من الصحة “كلام واتساب ساكت” وهناك قوانين تنظم ذلك، مثل الثراء الحرام، وخلال اعتقالهم الذي استمر (7) شهور، النيابة بحثت أملاكهم وأراضيهم وممتلكات أهلهم، وحتى الآن لم يجدوا نصف قرينة تثبت فسادهم، وإذا جمعوا الأدلة فلماذا لم يحاكموا؟ لكنهم يكذبون على الشعب السوداني، حتى لو وصلوا إلى سدة الحكم لم يجدوا فساداً، ومتأكدون من براءة المعتقلين .

* كيف ترى المشهد السياسي في ظل هذه التحولات التاريخية التي يعيشها البلاد؟

– المشهد يبدو غير واضح يكتنفه الغموض، وهو أمر طبيعي لأن أي حكومة جديدة سوف يحدث لديها تخبط في البداية، لكن يمكن معالجة الأخطاء، وقوى إعلان الحرية والتغيير من حقهم أن يحكموا، يجب إكمال الفترة الانتقالية كاملة، حتى يقوموا بمراجعة كل القوانين، أي شيء من مصلحة البلد عليهم فعله، مثل ما إذا كان المؤتمر الوطني في السلطة، وأخيراً الحكم للشعب، ولا يمكن تقييم الحكومة الإنتقالية لأن الفترة قصيرة، أنا لا أقول إن حكومة حمدوك (كعبة) لكن يجب على الناس أن تصبر عليهم، وتقييم أداء الحكومة ينبغي إن يكون في نهاية الفترة الانتقالية .

* كيف ترى دعوات حل المؤتمر الوطني؟

– حل المؤتمر الوطني ليس حلاً للقضايا الدولة السودانية، وتكرير لعملية الإقصاء التي حدثت سابقاً، والحكومة الإسلامية لم تقص أحداً، ولا نتوقع حدوث استقرار في ظل الإقصاء .

* بما أنك من أبناء نافع علي نافع لماذا تبدو زاهداً في ممارسة السياسية ؟

– أنا لا أحب السياسة، ولكنني حركة إسلامية ومؤتمر وطني وأفتخر، لم أمارس عملاً تنظيمياً داخل الجامعة حتى تخرجي في جامعة الخرطوم كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية، أنا لا أحب السياسة، أنا مهندس وأعمل في مجالي وتعينت بعد سبعة شهور من التدريب .

* بكم تقدر ثروة والدك ؟

والدي فك الله أسره ليس لديه ثروة من المال، وإذا بحثت عن ممتلكاته لن تجد شيئاً لا خارج ولا داخل السودان، الحديث عن ثروة (دا هواء ساكت) عندنا بيت وبس، ولن تصدق لو قلت لك إن أبي مديون إلى أفراد، وهذا الحديث ليس للاستهلاك ، ولدي القدرة على إثباته .

كم تبلغ ديون ولدك ؟

لست متأكد ، لكن لدينا عقار مرهون الى أحد البنوك