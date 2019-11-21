حمدوك يعلن تكفل الدولة بعلاج مصابي أحداث بورتسودان

أعلن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك تكفل الدولة بعلاج مصابي الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك لدى زيارته الخميس لمدينة بورتسودان والتي التقى خلالها بعدد من المكونات القبلية والأهلية والمهنية والعمالية وقيادات قوى الحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر .

الخرطوم 21-11-2019م (سونا)