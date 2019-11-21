البرهان: لا توجد أموال في الداخل قبض عليها أو في الخارج لرموز النظام السابق

ابرز ما قاله البرهان للجزيرة مباشر

▪لن يتم تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية أو اي سوداني ونثق في القضاء السوداني

▪اي معتقل من النظام السابق لن تتم إدانته من النيابة سيتم الإفراج عنه

▪في الوقت الراهن لن يتم إرجاع العلاقة مع إيران

▪القوات السودانية في اليمن باقية حتى انتهاء عمل التحالف العربي

▪حلايب وشلاتين سودانية

▪حل حزب المؤتمر الوطني متروك للقضاء والأجهزة العدلية

▪لا توجد مليشيات للنظام السابق خارج الأطر القانونية

▪لا توجد أموال في الداخل قبض عليها أو في الخارج لرموز النظام السابق

▩نعمل جاهدين على دعم الحكومة الانتقالية وإنجاح مهمتها.

ميزانية قوات الدعم السريع كانت منفصلة لكن الآن هي جزء من القوات المسلحة وتعمل تحت قيادتها.

▩لم ترسل القوات المسلحة السودانية أي فرد للقتال في ليبيا.

▩لسنا طرفا في النزاع الليبي ولم يطلب منا أحد إرسال قواتنا.

▩قواتنا في اليمن جاءت لدعم الشرعية التي تحتاج لكثير من الجهود لعودتها.

▩ليست لنا قوات قتالية داخل اليمن ولدينا قوات عند الحد الجنوبي للسعودية.

▩سنبقى ضمن التحالف بشأن اليمن حتى تتحقق أهداف هذا التحالف.

▩القوات المسلحة مؤسسة قومية والعمل السياسي فيها محظور.

▩منظمة هيومن رايتس ووتش ليس لديها الحق في إصدار الأحكام بشأن قتل المعتصمين وهناك لجان مشكلة لهذا الغرض.

▩تحدثنا مع الجانب الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، لكن عدم تجاوب واشنطن أصاب شعبنا بالإحباط.

▩لا نرغب بإقامة علاقة مع إيران في الوقت الراهن.

▩علاقتنا مع السعودية والإمارات علاقات أخوية وقوية.

النورس نيوز