البرهان: لا توجد أموال في الداخل قبض عليها أو في الخارج لرموز النظام السابق

ابرز ما قاله البرهان للجزيرة مباشر
▪لن يتم تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية أو اي سوداني ونثق في القضاء السوداني
▪اي معتقل من النظام السابق لن تتم إدانته من النيابة سيتم الإفراج عنه
▪في الوقت الراهن لن يتم إرجاع العلاقة مع إيران
▪القوات السودانية في اليمن باقية حتى انتهاء عمل التحالف العربي
▪حلايب وشلاتين سودانية
▪حل حزب المؤتمر الوطني متروك للقضاء والأجهزة العدلية
▪لا توجد مليشيات للنظام السابق خارج الأطر القانونية
▪لا توجد أموال في الداخل قبض عليها أو في الخارج لرموز النظام السابق
▩نعمل جاهدين على دعم الحكومة الانتقالية وإنجاح مهمتها.
ميزانية قوات الدعم السريع كانت منفصلة لكن الآن هي جزء من القوات المسلحة وتعمل تحت قيادتها.
▩لم ترسل القوات المسلحة السودانية أي فرد للقتال في ليبيا.
▩لسنا طرفا في النزاع الليبي ولم يطلب منا أحد إرسال قواتنا.
▩قواتنا في اليمن جاءت لدعم الشرعية التي تحتاج لكثير من الجهود لعودتها.
▩ليست لنا قوات قتالية داخل اليمن ولدينا قوات عند الحد الجنوبي للسعودية.
▩سنبقى ضمن التحالف بشأن اليمن حتى تتحقق أهداف هذا التحالف.
▩القوات المسلحة مؤسسة قومية والعمل السياسي فيها محظور.
▩منظمة هيومن رايتس ووتش ليس لديها الحق في إصدار الأحكام بشأن قتل المعتصمين وهناك لجان مشكلة لهذا الغرض.
▩تحدثنا مع الجانب الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، لكن عدم تجاوب واشنطن أصاب شعبنا بالإحباط.
▩لا نرغب بإقامة علاقة مع إيران في الوقت الراهن.
▩علاقتنا مع السعودية والإمارات علاقات أخوية وقوية.
النورس نيوز
1 تعليق
مافي اموال ولا كتائب ظل..
كيف الكلام ده
و كذب الشيوعيين و البعثيين ده نسبلو و نشرب ميتو يعني وللا كيف
يا ربي في زول ح يعتذر لينا نحن الشعب السوداني عن الكذب
احسن حاجة بس نقول البرهان كوز مندس جابو البشير و نستمر في الكذب دون تراجع.
مدنياوووو