فيديو: ما هو سر مجموعة كردفانيون التي تطالب بإطلاق سراح “أحمد هارون”

تجمع العشرات من مؤيدي القيادي بالمؤتمر الوطني احمد هارون يطالبون بإطلاق سراحة . وبحسب مقطع فيديو انتشر على شبكة التواصل الاجتماعي قال أحد المتحدثين إن أحمد هارون خلع عباءة الحزب عندما جاء إلى شمال كردفان وعمل لخدمة كافة أبناء الولاية.
وقال إن مجموعة كردفانيون من أجل أحمد هارون لا رابط سياسي بينها وهي تمثل أبناء الولاية وهي تطالب بإطلاق سراحه لما قدمه من خدمات للولاية.
الخرطوم (كش نيوز)
1 تعليق
أضم صوتي إلى هؤلاء الذين يطالبون بإطلاق سراح أحمد محمد هارون ، والي ش كردفان الأسبق لكونه أكثر الولاة إنجازاً لهذه الولاية ، هذه الولاية التي كانت مهملة أو مقصودة بذلك ، والانجازات التي قدمها لا تحصى ، حتى ولو كانت بأموال ونفير أهلها ، ففي فترة وجيزة نقل أكثر من 80 مدرسة من البناء بالحطب والقش والحصير أو ظلال الأشجار إلى البناء بالمواد الثابتة بالطوب والبلك ، وفي عهده أنجز الطريق بين بارا ، جبرة الشيخ ، وأم درمان ! وهو يختصر المسافة من 670 كيلو ، إلى 355 كيلو ، ومن 7 ساعات سفراً إلى 3 ساعات فقط . صحيح أنه أنجز بمال الشعب ، لكن كم من الولاة استطاع أن يوصل حق الشعب إلى الشعب ؟
أطالب بٱطلاق سراحة ، لاسيما انه لم توجه إليه أية تهمة حتى الآن ، ولذلك فإن حجزه مخالف للقانون ، إذا كان الناس يلتزمون بالقانون !