فيديو: ما هو سر مجموعة كردفانيون التي تطالب بإطلاق سراح “أحمد هارون”

تجمع العشرات من مؤيدي القيادي بالمؤتمر الوطني احمد هارون يطالبون بإطلاق سراحة . وبحسب مقطع فيديو انتشر على شبكة التواصل الاجتماعي قال أحد المتحدثين إن أحمد هارون خلع عباءة الحزب عندما جاء إلى شمال كردفان وعمل لخدمة كافة أبناء الولاية.

وقال إن مجموعة كردفانيون من أجل أحمد هارون لا رابط سياسي بينها وهي تمثل أبناء الولاية وهي تطالب بإطلاق سراحه لما قدمه من خدمات للولاية.

الخرطوم (كش نيوز)