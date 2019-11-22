إلغاء منظمات واتحادات ومؤسسات أشهرها (سند) و (البر والتواصل)

ألغت مفوضية العون الإنساني (24) منظمة واتحاد ومؤسسة مسجلة. ونص قرار صادر من المفوضية بإلغاء تسجيل وحجز ومصادرة ممتلكات عدد من المنظمات شملت سند الخيرية التي ترأسها وداد بابكر حرم الرئيس السابق، منظمة البر والتواصل التي ترأسها حرم النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، أنا السودان، مجذوب الخليفة، الاتحاد الوطني للشباب، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، منظمة ذي النورين، مؤسسة صلاح ونسي، منظمة تنميات الانسانية، منظمة الغيث الخيرية، منظمة أم معبد، منظمة دربيكان، اتحاد المرأة، رابطة المرأة العاملة، الاتحاد الوطني لشباب ولاية الخرطوم، منظمة تلاويت للتنمية، جمعية غيث الطبية، جمعية بت البلد الخيرية، منظمة السالكين، جمعية الإصلاح والمواساة، منظمة رعاية النزيل، منظمة رواد السلام والتنمية والتعمير، منظمة حسن أحمد البشير الخيرية ومنظمة مبادرون لدرء آثار الكوارث والحروب (مدار).

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