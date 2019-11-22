ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻤﻬﻞ واﻟﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ !

ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻋﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﺎﺩﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﺎلة ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻟـ »ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺳﺘﻤﻬﻞ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ 24 ساعة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ .

ﻭﺍﺿﺎﻑ: ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻨﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ.

ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء، ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻟﺒﻮﺍ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺃﻁﻠﻘﺘﻬﺎ ”ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ“ ﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻌﺒﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺩﻭﺭﺍً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺯﻛﺎء ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﻛﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ .ﻭﻟﺠﺄ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺤﺮﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺘﺎﻓﺎﺕ، ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ .

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