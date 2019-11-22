ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻤﻬﻞ واﻟﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ !

ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻋﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﺎﺩﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﺎلة ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻟـ »ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺳﺘﻤﻬﻞ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ 24 ساعة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ .
ﻭﺍﺿﺎﻑ: ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻨﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ.
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء، ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻟﺒﻮﺍ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺃﻁﻠﻘﺘﻬﺎ ”ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ“ ﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻌﺒﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺩﻭﺭﺍً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺯﻛﺎء ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﻛﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ .ﻭﻟﺠﺄ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺤﺮﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺘﺎﻓﺎﺕ، ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
الجريدة
4 تعليقات
يعني بعد دة لجان المقاومة هي اللي حتقيل وتعين ولاكيف؟
قلة أدب ما بعدها قلة ادب هذا زمن الفوضى والتفكك هذا زمانك يا مهازل فمررها
نعم هذه المناطق وهذه المحليه تدهورت فيها الخدمات لدرجه اصبحت لا تطاق فالمياه ملوثه وسخانه عديل والكهرباء قاطعه معظم الاوقات والقمامه مكدسه والبعوض والذباب ينهش الناس ليل نهار وانتشار الامراض لذلك نطالب باقالتهم نريد تكليف طاقن يهتم بمصالح الناس
نعم لتصحيح الأوضاع ولا للإقالة والتصعيد، على لجان المقاومة أن تغير إسمها إلى لجان البناء وسيختلف الوضع.