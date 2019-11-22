خبير سوداني: سد النهضة خطرٌ داهمٌ على السودان وإيقاف تشييده واجبٌ وطنيٌّ

أكّد المستشار القانوني والخبير أحمد المفتي، بحتمية انهيار سد النهضة الإثيوبي، وقال إنّ السد يُشكِّل خطراً داهماً على السودان لأن انهياره مسألة وقت.
واعتبر المفتي في منبر صحفي بـ”طيبة برس” أمس، أنّ إيقاف تشييد السد واجبٌ وطنيٌّ ينبغي أن يُشارك فيه كل أبناء الشعب السوداني للضغط على الحكومة الانتقالية للانسحاب من الاتفاق، وأضاف بأن السودان هو المُتضرِّر الأكبر من قضية السّد بشأن تهديد الأمن المائي القومي أو إمكانية اِنهيار السَّد، ولكن رغم ذلك نجحت الآلة الإعلامية المصرية في إظهار مصر بأنّها المُتضرِّر، وتابع: “مُعترفون بحق إثيوبيا في تشييد سد النهضة أو استمداد الكهرباء منه ولكن شريطة ضمان الأمن المائي القومي للسودان حالياً وللأجيال القادمة”.
بدوره، اتّهم د. حيدر يوسف، إثيوبيا بخدمة مصالح إسرائيل، وقال إنّ “تشييد سد النهضة لا يُحقِّق أيِّ فائدة تُذكر لإثيوبيا ولا أيّة دولة في المنطقة ولكنه يُحقِّق فوائد ضَخمة لإسرائيل”، وأضاف بأنّ بناء السد رهينٌ بمُوافقة السودان وهو أمرٌ محسومٌ ومنصوصٌ به في القانون الدولي.
الخرطوم: الصيحة
5 تعليقات
ههههه
أولا إنت مستسار قانوني مش هندسي
ثانيا بتقول إثيوبيا لها الحق وفي نفس الوقت تقول نقف ضد بنائها يعني سااقط قانون
ثالثا صحبك قال السد غير مفيد لاثيوبيا كلام غريب
أها قبضتوا كم ؟
يامفتي لقد تابعت كل ماتكتبه وتقوله علي القنوات المصرية المعارضة والمؤيدة لمصر وحكامها والمتابع يجد أنك بوضوح تكن عداء شديدا لإثيوبيا وشعبها لسببين أ
ألأول أنك تتدخل في مسألة هندسية وفنية رصيدك صفر فيها بينما يقول أهل الصنعة الهندسية أن النهضة سد متماسك وهندسي بجدارة عالية وماتروج له كذب وتلفيق لايحمل الآ العداء لشعبي السودان وإثيوبيا بغرض إبقاء الشعبين علي نفس الحالة ألإقتصادية والإجتماعية والسياسية المتخلفة ولمصلحة الشعب المصري حيث تحمل في جيناتك العمالة والخيانة لمصلحة مصر
وأما الثاني فبحكم أنك خبير قانوني كما تزعم ولعل شهادتك الدراسية مصرية فلماذا لم يستمع إليك باقي الخبراء السودانيين المختصين هندسيين كانوا أو قانونيين لماذا لم يوافقوك الرأي منذ بداية تكوين لجنة السد الإثيوبي السودانية لماذا لم يتفقوا معك ؟ فكان أن إستقلت من اللجنة لإنكشاف عمالتك وخيانتك
سد النهضة باقي مهما ولولت أنت ومعك مصر فلا يعقل أن تبقي خيرات بلادنا نهبا للمصريين ومنذ ألوف السنوات دون أن نستغل خيرات بلادنا
سد النهضة له فوائد عظيمة للسودان وأولها إيقاف سرقة مصر لحصة السودان علي ألأقل منذ عام 1959 م فضلا من ما سرقته منذ قرون وقرون
لا تظن أن الشعب السوداني غبي ومغفل كما تظن أنت وربعك المصريين فقد آن أن تقوم الشعوب الحقيقية صاحبة الحضارة الإنسانية الحقيقية وليست المزورة أن تسترد حقوقها
امكن كلامو كلو فعلا خارم بارم…لكن فعلا في حال انهيار السد ممكن مدن كاملة علي خط النيل الأزرق تتمسح مسح تام من الدمازين مدني الخرطوم…الخ…و في المستقبل ممكن يكون تهديد للسودان اذا حاول يقيف ضد اثيوبيا ولا إسرائيل علي سبيل المثال…لانو صاروخ واحد بس في سد النهضة كفيل انو يبيدنا كلنا ما محتاجين قنبلة نووية ذاتو ههههههههههههه
ياخي اتفقوا علي رأي واحد كل واحد يسجل انطباعه علي حسب مزاجه! خبير قال من مصلحة السودان وآخر عندو رأي تاني..خلاص هو اتبني وانتهي فكروا ما بعده..قديتونا
المفتي قبضت كم من المخابرات المصرية