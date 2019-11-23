وجدي صالح: غير راضين عن أداء الحرية والتغيير وسيتم حل المؤتمر الوطني

قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح إنهم غير راضين عن أداء التحالف حتى هذه اللحظة.

وأوضح صالح خلال استضافة في قناة الجزيرة مباشر مساء (الجمعة)، أنهم حققوا الكثير منذ بداية الحكومة الانتقالية، وقطع وجدي بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله لصالح الشعب السوداني وفقاً للقانون وقال: “ليس من الطبيعي أن يقوم الشعب بالثورة واسقاط المؤتمر الوطني والنظام البائد ويترك الحزب هكذا وسيتم حل المؤتمر الوطني”.

وأكد صالح أن الحرية والتغيير لديها الكثير من الملفات ضد النظام البائد ورموزه ، وقال إن هنالك قرارات مُرتقبة خلال الأيام القادمة لصالح الثورة وقال: “لن يهدأ لنا بال حتى تفكك النظام البائد صاموله صاموله”.

وقطع بأن الحرية والتغيير لن تقبل بأن يكون المؤتمر الوطني جزء من الفترة الإنتقالية في السودان.

وفي السياق اعتبر الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج، المؤتمر الوطني بأنه جسماً غير شرعياً لجهة أنه جاء للحكم عبر انقلاب غير شرعي، وانتقد تأخر صدور قرار بحل المؤتمر الوطني واضاف: “التحجج بحل المؤتمر الوطني بصدور قرار قانوني ومحاكم غير صحيح”، وهدد التاج بالدعوة لمليونية لحل المؤتمر الوطني.

الخرطوم: باج نيوز