تجمع المهنيين : بقايا النظام البائد يتحركون في الظلام لاجهاض “الثورة”

إتهم تجمع المهنيين بديوان شؤون الخدمة الدولة العميقة وبقايا النظام البائد بانهم يتحركون في الظلام لاجهاض “الثورة” وأكد على أنهم سيقفون سداً منيعاً للدفاع عن الثورة .

وطالب التجمع باقالة مدير الديوان لتقلده لذات المنصب فى عهد النظام البائد. وقال حسب بيان تحصلت ” الجريدة ” على نسخة منه: إن من يتقلد هذا المنصب في العهد السابق أما أن يكون مؤتمراً وطنياً او موالياً له وأضاف البيان ” لايمكن تدوير بقايا العهد البائد ودماء شهداء الثورة لم تجف” .

صحيفة الجريدة