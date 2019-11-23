النيلين
سياسية

تجمع المهنيين : بقايا النظام البائد يتحركون في الظلام لاجهاض “الثورة”

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تجمع المهنين

إتهم تجمع المهنيين بديوان شؤون الخدمة الدولة العميقة وبقايا النظام البائد بانهم يتحركون في الظلام لاجهاض “الثورة” وأكد على أنهم سيقفون سداً منيعاً للدفاع عن الثورة .
وطالب التجمع باقالة مدير الديوان لتقلده لذات المنصب فى عهد النظام البائد. وقال حسب بيان تحصلت ” الجريدة ” على نسخة منه: إن من يتقلد هذا المنصب في العهد السابق أما أن يكون مؤتمراً وطنياً او موالياً له وأضاف البيان ” لايمكن تدوير بقايا العهد البائد ودماء شهداء الثورة لم تجف” .

صحيفة الجريدة

1 تعليق

زول ساى 2019/11/23 at 12:04 م

يمكن تدوير بقايا النظام البائد ولكن يكون تدويرهم مع النفايات وايضا يمكن معالجتهم مع مياه الصرف الصحي لعلى وعسى

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