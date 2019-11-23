الجزولي يشن هجوماً كاسحاً على قوى الحرية و التغيير

شن رئيس حزب دولة القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي هجوماً كاسحاً على قوى الحرية والتغيير بسبب قرار حظر عشرات المنظمات الطوعية. وقال الجزولي في كلمة الجمعة رقم (4): (قحت ترسل كل يوم رسائل سالبة مفادها أن هذه البلد لن تسعنا جميعا وهي رسالة لا تستطيع تحمل تبعاتها). وأضاف: (معركتنا مع قحت فكرية وسياسية وقحت التي تتفل على تاريخها في الدفاع عن حقوق الإنسان غير جديرة باحترام حاضرها ومستقبلها).

وقال الجزولي في تعليقه تعليق على قرار قحت بحظر عشرات المنظمات الطوعية أن القرار يخالف المادة 42 الفقرة 1 و2 والمادة 43 والمادة 48 والمادة 58 الفقرة 1 و 2 من الوثيقة الدستورية، ويخالف المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

وأضاف: (يخالف القرار رقم 16 بتاريخ 21 أكتوبر 2012 لمجلس حقوق الإنسان في قصر حل المنظمات بقرار قضائي لا إداري).

وقال الجزولي إن هناك سوابق مماثلة نظرتها مؤسسات حقوقية دولية وإقليمية تبين بطلان هذا القرار ودعا المنظمات إلى التصعيد إقليمياً ودولياً لفضح قحت أمام منظمات حقوق الإنسان.

صحيفة الإنتباهة