إضراب بأسواق محاصيل سنار بسبب الضرائب

أعلنت الغرفة التجارية بسوق محاصيل سنار التوقف التام عن العمل لأجل غير مسمى لحين معالجة قضاياهم المتمثلة في زيادة الضرائب والزكاة .

وأكد رئيس الغرفة حاتم السماني في تصريح لـ ( سونا) أن الولايات المجاورة لولاية سنار (النيل الابيض والنيل الأزرق ) تفرض مبلغ ٥٥٠ جنيها فقط للزكاة على الجوال بينما تفرض زكاة ولاية سنار مبلغ ٨٤٠ جنيها دون مراعاة لانخفاض أسعار السمسم نظرا لزيادة الإنتاج بالإضافة للضرائب الباهظة التي تؤخذ من كل جوال سمسم يصل السوق كما تؤخذ من المشتري مبلغ ٣٠ جنيهاً مؤكداً أنها السبب الرئيسي للاضراب .

وأبان أن ربح التاجر لا يصل هذا المبلغ .

وقال مدير شركة الأم معتصم دياب (أكبر مشتري في السوق) لسونا أن الضريبة كانت موجودة ولكنها أصبحت مركبة تؤخذ من المزارع ومن التاجر ومن الشركة بمعنى أنها تؤخذ مع كل عملية .

وأكد عدد من التجار وعضو لجنة تطوير السوق موسى جاد الرب أن هذه الزيادات في الجباية ستؤدي إلى تدهور السوق وتؤدي إلى انتعاش أسواق الولايات المجاورة وذلك بتهريب الإنتاج إلى تلك الولايات .

وقال خالد أحمد الأمين( تاجر ) أن صغار المزارعين من محلية سنار تضرروا كثيرآ من هذه الزيادات داعياً لمراجعة هذه الجبايات ومقارنتها مع الإنتاج والأسعار الحقيقية وبأسواق الولايات المجاورة والعمل على جذب إنتاج الولايات وليس العكس..

سونا