تعيين “طبيب عمومي” رئيساً للقومسيون الطبي وأطباء ينتقدون

أصدر وزير الصحة د. أكرم الهادي، قراراً بتعيين د. عادل سليمان محمد سليمان رئيساً للقومسيون الطبي خلفاً للرئيس السابق.

وحسب قانون القومسيون الطبي 1974م تَعديل 2008م، المادة (5) (1)، فإنّ تعيين رئيس القومسيون ونائبه يكون من بين الاختصاصيين العاملين بوزارة الصحة، سيما وأنّه يُعتبر ذا وضعية خَاصّة في كيفية تكوين اللجان الفنية التّابعة له والتي تضم اختصاصيين واستشاريين من تخصُّصات مُختلفة.

واعتبرت مجموعة أطباء، أنّ تَعيين طبيب عُمومي على رئاسة القومسيون من شَأنه إحداث خللٍ في منظومة العمل الفنية. وأفادت مصادر بأنّ الرئيس الجديد تمّ تعيينه في 2008م كطبيب عمومي بمُستشفى الصداقة الصيني، وتفريغه للعمل بوزارة الصحة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس التخصُّصات الطبية السابق البروفيسور حسن أبو عائشة بحسب صحيفة الصيحة، أنه يجب أن يكون رئيس القومسيون الطبي ذا خبرة كافية واختصاصياً بوزارة الصحة ولديه إلمام ومعرفة بكل الاختصاصيين، وقال “أما غير ذلك فيعتبر وضعه غير ملائم للعمل بالقومسيون” – حسب تعبيره.

الخرطوم (كوش نيوز)