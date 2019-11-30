التعايشي :قانون تفكيك الانقاذ يتطلب مشاركة الجميع

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي إن القانون الذي تم اجازته موخرا في الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء يتطلب مشاركة الجميع وكل السودان لتفكيك النظام السابق ،مناديا بنظام يمقراطي يخاطب متطلبات وحقوق المواطن السوداني مشددا علي ضرورة كتابة الدستور القادم بمشاركة ومساهمة كل المجموعات المناطقية في السودان .

وأوضح سيادته لدي مخاطبته امس الندوة السياسية حول تحديات الفترة الانتقالية التي نظمتها لجان المقاومة بقرية ود الماجدي بولاية الجزيرة أنه لا يمكن صنع التنمية المستدامة مالم يتم معالجة وضعية الحرب والسلام في السودان مجددا عزم الحكومه علي بذل اقصي جهدها لوقف الحرب والانتقال الي وضع ديمقراطي منوها الي ضرورة الاتفاق علي نظام انتخابي ديمقراطي يمكن الفرد السوداني من المشاركة في اتخاذ القرار بطريقة ديمقر اطية مختلفة عما كان في السابق .

وحيا التعايشي شهداء ثورة ديسمبرالمجيدة. مردفا بالقول ” لولا التضحية ودماء الشهداء ما انتقل السودان الي رحاب الحرية والعدالة ” مثنيا علي المناضلين والمناضلات الذين ساهموا في إسقاط النظام السابق ووضعوا حدا فاصلا بين السودان الماضي والسودان المستقبل .

وأضاف التعايشي ان ثورة ديسمبر المجيدة حددت المعالم للأجيال المقبلة لتكون البلاد من منارات افريقيا والعالم مشيدا بدور المرأة السودانية عبر التاريخ داعيا الي تمكين الشباب والمرأة وتسخير طاقتهم لبناء مستقبل السودان.

ولفت سيادته الي ان السودان عاش منذ الاستقلال وحتي سقوط النظام السابق في تدهور وتراجع وفساد سياسي واقتصادي ولن ينصلح الحال الا بتفعيل إرادة ثورة ديسمبر الهادفه الي بناء السودان علي اسس صحيحة وتأسيس العداله بتفكيك مفاصل الفساد المؤسسي والفساد السياسي الي الأبد .

سونا