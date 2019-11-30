حمدوك يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام

توجه رئيس مجلس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك والوفد المرافق له مساء يوم السبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام، وكان في وداعه بمطار الخرطوم وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية.
هذا وسيجري رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مباحثات مع الإدارة الأمريكية تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
الجدير بالذكر أن عددا من الوزراء و كبار المسئولين يرافقون رئيس مجلس الوزراء خلال هذه الزيارة.
hلخرطوم في 30-11-2019م (سونا)
1 تعليق
مما استلم يوم واحد ما ارتاح.. معديها سفر وطيران ونثريات آلاف الدولارات،
وللأسف زار اغلب الدول وبعضها أكتر من مرة، وما زار إلا مدينة أو مدينتين سودانتين اضطرارا ..
Soon people will miss Bashir and his continuous engagements with his citizens