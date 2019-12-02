لماذا رفض علي الحاج التجاوب مع لجنة التحقيق؟

قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، إدريس سليمان، إن الأمين العام، على الحاج؛ الموجود رهن الاعتقال بسجن كوبر رفض التجاوب مع لجنة التحقيق في البلاغ المقيّد ضده بالمشاركة في انقلاب 1989. ووصف سليمان، في مؤتمر صحفي، الأحد، لجنة التحقيق المُكونة من النائب العام للتحقيق في انقلاب 1989، بـ “الخصوم السياسيين”. وقال: “ذهب مجموعة من السياسيين للتحقيق مع علي الحاج، – في إشارة للجنة التحقيق- هو رفض لأنهم خصوم سياسيون.. كيف يحقق سياسي مع سياسي وكيف تسمح العدالة بتحقيق خصم مع خصم وهي خصومة حديثة..

وإذا ذهبت المسألة إلى المحكمة فحتى القضاة سيكونون سياسيون”. ووصف سليمان الحكومة الانتقالية بأنها “متهورة ومتطرفة”، تعمل على إحداث استقطاب في الحياة السياسية “دون رشد”.

من جانبه، أبدى القيادي بالحزب، موسى كرامة، خشيته من خروج الشارع على الحكومة الانتقالية، ونصحها بمحاربة الفساد عبر مخاطبة حكومات الدول التي يوجد فيها سودانيين شاركوا نظام الإنقاذ وتشتبه في كونهم فاسدين.

وحث كرامة الذي تولى منصب وزير الصناعة في النظام السابق الحكومة على ضبط تصدير 8 شركات امتياز، تُصدر نحو 70% من إنتاج الذهب، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار، دون أن تأتي بحصائل الصادر. وقال إن النظام المعزول لم يفلح في ضبطها حماية لمصالح نافذين فيه، وتساءل عن أسباب عدم ضبطهم حتى الآن.

صحيفة الإنتباهة