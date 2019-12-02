انخفاض الدولار يثير الرعب وسط تجار العملة

سرت توقعات وسط متعاملين بالسوق الموازي بانخفاض في سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، مما أثار الرعب وسط تجار العملة من الخسائر الفادحة.

وقال متعاملون في السوق، إن بعض التجار اشتروا الدولار بكميات كبيرة خلال الأيام الماضية وقاموا بتخزينه انتظاراً لارتفاع سعره، مشيرين إلى أن أي انخفاض سيخرج كثير منهم من السوق – حسب تعبيرهم -.

وتم تداول الدولار بحسب جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بـ (82،500) جنيهاً للشراء، مقابل (82) جنيهاً للبيع، وتم شراء الريال السعودي بـ (٢٢) جنيهاً، مقابل (٢١.٩٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي بـ (٢٢.٥٠٠) جنيهاً للشراء مقابل (٢٢.٢٠٠) جنيهاً للبيع، واليورو بـ (٩١) جنيهاً للشراء، و(٩٠) جنيهاً للبيع ، والجنيه المصري (٥.٤٠٠) جنيهات للشراء مقابل (٥.٣٠٠) جنيهات للبيع.

الخرطوم: رندا عبدالله

صحيفة الإنتباهة