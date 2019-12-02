Login | View Desktop Version
الرئيسيةالأخبارالمقالاتالفيديوزواجوظائفالطب البديلالعقاراتالمنتديات إتصل بنا


سياسية

حمدوك: استمرار العقوبات الأمريكية سيعجل بانهيار البلاد





قال رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك إن العقوبات الأمريكية المتبقية ستعجل بانهيار البلاد (الهشة)، محذراً من أنه إذا أصبح السودان دولة فاشلة، فإن حجم الدمار سيزداد وقد تجد جماعات داعش فرصتها للانتشار بالمنطقة، وأضاف: حمدوك بعد الثورة لا يرى مبرراً لاستمرار العقوبات الأمريكية لاسيما وأن الحكومة الانتقالية الحالية تتعاون مع كل العالم لمحاربة الارهاب.

وحث حمدوك في حديث خاص لـ “الإندبندنت” المسؤولين بالولايات المتحدة على شطب إسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وقال إنه إذا سمح المجتمع الدولي بأن يصبح السودان دولة فاشلة، فإن الفوضى ستنتشر في كل الأقليم.

وأضاف حمدوك: الحكومة المدنية التي تشكلت بعد الثورة تسعى جاهدة لفك العزلة عن السودان خارجياً، وتأمل في أن يستجيب المجتمع الدولي لمطالبها، وشدد على أن موقع السودان الجغرافي والسياسي، المتاخم لسبع دول يجعل انهياره مدمراً لكل محيطه الإقليمي.

وشدد حمدوك على أنه إذا فشلت حكومة الثورة السودانية، فإن الانفلات سيكون كبيراً وقد يصبح وجود داعش في المنطقة أكثر من ماهو في سوريا وحذر من أن العقوبات تضعف الحكومة المدنية، وتمنعها من تلبية مطالب الثورة.

صحيفة الجريدة


  4 |

Post Comment

(will not be published)

ابو رهف | Posted on ديسمبر 2nd, 2019

من يهن يسهل الهوان عليه
وانت مفتكر يا عبقري زمانك انو الامريكان طوالي كده حيرفعوا الحظر عن السودان
في فواتير تقيلة لازم تندفع في الاول وبعدها يشوفوا يرفعوا ولا لا
أرقد بس يا عاطل وخليك عاضي المخدة وأوعك تفرفر!!!

ود بندة | Posted on ديسمبر 2nd, 2019

شوف الانبطاح.. دا
رايح تخوف أمريكا من وجود وهمي

والله حمدوك طلع ماسورة عشرة بوصة

Hallpi hamed | Posted on ديسمبر 2nd, 2019

سير سير يا حمدوك والشعب معك

Hallpi hamed | Posted on ديسمبر 2nd, 2019

سير سير والشعب معك حمدوك يااااا اسلي


 