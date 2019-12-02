وزارة الإعلام: استخدمنا “العلاج بالصدمة” مع تلفزيون السودان

أعلنت وزارة الثقافة الإعلام أنها تعمل على إعادة تهيأة تلفزيون السودان بصورة عاجلة وجادة ليواكب “سودان ما بعد الثورة”.
وقال وكيل الوزارة د. الرشيد سعيد خلال حديثه في فعالية بمركز مأمون بحيري للدراسات يوم ” الإثنين”، إن وزارته تستخدم مع التلفزيون القومي مبدأ ” العلاج بالصدمة” حتى يفوق مما هو عليه وينطلق لتقديم خدمة إعلامية رائدة، وأقر بأنهم يجدون صعوبة في الإرتقاء بالعمل في فترة وجيزة بسبب عقلية العاملين بالتلفزيون، وقال إنها مُبرمجة على إرضاء السُلطة الحاكمة أكثر من الإبداع وتجويد العمل.
وأضاف ” بدأنا عرض مسلسلات السبعينات والثمانينات حتى يتعرف شباب الثورة على السودان وإرثه وثقافته الحقيقية وليست تلك التي فرضتها الإنقاذ”.
الخرطوم: باج نيوز
3 تعليقات
(إن الّذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذّين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) أسأل الله تعالى أن يجعل سعيك في تباب وأن ينتقم منك وأن لا يحقق لك غاية يا حي يا قيوم
( إن الّذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) اسأل الله القوي العزيز أن ينتقم منك وألا يحقق لك غاية وأن يجعلك عبرة لمن يعتبر حسبنا الله ونعم الوكيل
وأقر بأنهم يجدون صعوبة في الإرتقاء بالعمل في فترة وجيزة بسبب عقلية العاملين بالتلفزيون
بالله ده تصريح من انسان سوي
يعني قمة الاستهزاء والاستهتار بخلق الله
مفروض كل العاملين بالتلفزيون يرفعوا قضية على هذا الحثالة