فيديو: طلبات حمدوك من السودانيين العاملين بالمؤسسات الأمريكية

دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الناشطين السودانيين العاملين بالمؤسسات الأمريكية – دعاهم للعمل مع الحكومة الانتقالية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيث قال خلال اللقاء الذي جمعهم به قبيل بدء الجلسات مع الإدارة الأمريكية:(ونتوقع من الناس الهنا يشتغلوا معانا في المؤسسات عشان نرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب).

وأوضح حمدوك بأن قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الانتقالية موضحاً بأنها المفتاح لحل كثير من القضايا المحورية لمعالجة الأزمات التي يعاني منها السودان مثل قضية الاقتصاد والاستثمار وقضية الديون.

الخرطوم (كوش نيوز)