كاتب صحافي يكشف عن صفقة بقيمة 10 شحنات دقيق ووقود كثمن لحل الوطني

كشف الكاتب الصحافي بصحيفة الصيحة يوسف عبد المنان عن صفقة خارجية بقيمة 10 شحنات من الوقود والدقيق كثمن لإصدار قانون العزل السياسي وتفكيك نظام المؤتمر الوطني. وقال يوسف في زاويته (خارج النص) بأخيرة الصيحة يوم الاثنين: (بعد حصول الحكومة على 10 شحنات من الوقود والدقيق ثمناً مقبوضاً لقرارات ليلة الخميس وسفر حمدوك للولايات المتحدة بالأمل والرجاء في نيل شيئ من الحليب الأمريكي ودقيق الفينو. بعد كل هذا أين خطط الحكومة الانتقالية في إصلاح الاقتصاد وإلى متى يظل السودان بثروته وكنوزه يتسول دقيق القمح من مشيخات الخليج وينتظر المعونة الأمريكية والعطايا الأوروبية).

صحيفة الإنتباهة