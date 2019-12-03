كاتب صحافي يكشف عن صفقة بقيمة 10 شحنات دقيق ووقود كثمن لحل الوطني

كشف الكاتب الصحافي بصحيفة الصيحة يوسف عبد المنان عن صفقة خارجية بقيمة 10 شحنات من الوقود والدقيق كثمن لإصدار قانون العزل السياسي وتفكيك نظام المؤتمر الوطني. وقال يوسف في زاويته (خارج النص) بأخيرة الصيحة يوم الاثنين: (بعد حصول الحكومة على 10 شحنات من الوقود والدقيق ثمناً مقبوضاً لقرارات ليلة الخميس وسفر حمدوك للولايات المتحدة بالأمل والرجاء في نيل شيئ من الحليب الأمريكي ودقيق الفينو. بعد كل هذا أين خطط الحكومة الانتقالية في إصلاح الاقتصاد وإلى متى يظل السودان بثروته وكنوزه يتسول دقيق القمح من مشيخات الخليج وينتظر المعونة الأمريكية والعطايا الأوروبية).
صحيفة الإنتباهة
2 تعليقان
والله اراك قد غاليت كثيرا فى سعر حزب المؤتمر الواطى فهو لا يساوى حبه ذرة واحده فروث الحمار اغلى من المؤتمر الواطى يا هذا وانت تستعجب الى متى نتسول حكومة استلمت الحكم ولايوجد مخزون يومين فهل تريدها ان تزرع القمح وتحصده وتطحنه وتصنعه خبزا فى يوم واحد لتحل لك مشكلة الخبز مثلا ام ان هناك خطط توضع ودراسات تعد وبرامج قصيرة المدى وبعيدة المدى تنفذ واشكالات يتحتم معالجتها لخلق مناخ ملائم للتنمية انه جهل بنى كوز الذى دمر السودان فمازال يعشعش على عقلياتكم منتقدى حكومة الثورة وكاتب هذا المقال واحد منكم
فقط 10 شحنات من الوقود والدقيق؟ … البائع غشيم والبضاعة كاسدة.