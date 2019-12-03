قررت لجنة معلمي ولاية نهر النيل التوقف عن العمل اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام متتالية

وقالت اللجنة في بيان تحصلت الجريدة على نسخة منه بأن التوقف عن العمل ليس لجهل منا بمسئوليتنا تجاه أبنائنا التلاميذ والطلاب ومستقبلهم الواعد وليس تهوراً أو اندفاعاً غير مدروس ولكن يأتي اضرابنا بسبب التجاهل والاستخفاف.

وشككت اللجنة في صحة ما ورد على لسان المدير العام للتعليم بالولاية فيما يختص بتنفيذ مطالبهم التي دفعوا بها للوزارة، وتساءلت اللجنة ولماذا نصر على الاضراب؟ وجددت اللجنة مطالبتها باقالة مدير التعليم وأردفت: لا يستقيم الظل والعود اعوج ولن يتحقق التغيير المنشود إلا بوجود مدير عام يؤمن إيماناً صادقاً بإعلان الحرية والتغيير ويتمتع بالمعايير التي يجب توفرها في مديري الإدارات.

وأكدت اللجنة تمسكها بتنفيذ الاضراب وراهنت على استجابة المعلمين لقراراتها وزادت: لن يستجيب المعلمون إلى اي تضليل او ذر للرماد في العيون خلال الوعود الكاذبة .

الخرطوم / شذى الشيخ

صحيفة الجريدة