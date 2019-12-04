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سياسية

شلل تام لحركة المرور بوسط الخرطوم

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توقفت حركة المرور بوسط الخرطوم أمس بصورة كاملة، وشهدت الشوارع الرئيسة والجانبية ازدحاماً غير مسبوق، ورصدت مصادر، أزمة حادة في المواصلات، وتراصت المركبات العامة والخاصة لساعات طويلة بسبب الاختناق المروري، بينما اضطر مواطنون للعودة إلى منازلهم راجلين بسبب شلل حركة المرور وانعدام المواصلات، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

1 تعليق

sudani 2019/12/04 at 4:40 م

كل يومزازمه مروريه خانقه انا اقترح انشاء بوابات دفع الكتروني علي الكباري تحدد قيمتها ويستثني باصات الركاب والعربات الاسعاف والحكوميه دا بيقلل الازدحام لحد كلير ومطبق في دول كثير

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