شلل تام لحركة المرور بوسط الخرطوم

توقفت حركة المرور بوسط الخرطوم أمس بصورة كاملة، وشهدت الشوارع الرئيسة والجانبية ازدحاماً غير مسبوق، ورصدت مصادر، أزمة حادة في المواصلات، وتراصت المركبات العامة والخاصة لساعات طويلة بسبب الاختناق المروري، بينما اضطر مواطنون للعودة إلى منازلهم راجلين بسبب شلل حركة المرور وانعدام المواصلات، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)