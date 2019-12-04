ورشةتدريب القساوسة ورجال الدين المسيحى تختتم اعمالها

اختتمت ورشة تدريب القساوسة ورجال الدين المسيحى والتى نظمتها وزارة الشئون الدينية والاوقاف (ادراة شئون الكنائس) بالتعاون مع مجلس الكنائس السودانى بقاعة الحج والعمرة اعمالها مؤخرا واصدرت العديد من التوصيات التى اكدت على اهمية التماسك والوحدة وعلى ابراز دور القساوسة فى السلام العادل وفى مفاوضات السلام وان يكون لهم منبر حر فى وسائل الاعلام لعكس تنوع وحدة السودان .كما عبرت الورشة عن شكرها لاستجابة الجهات المختصة فى اقرار عطلة يوم الاحد عطلة رسمية للمسيحيين وثلاثة ايام عطلة فى الاعياد الامر الذى اعتبروه نواة ودعما للتعايش الدينى والسلمى بالسودان.

وكان قد خاطب الجلسة الافتتاحية للورشة ممثل مجلس الكنائس السودانى القمص انطونيوس فاكيوس والذى اكد على دور ورشة تدريب القساوسة ورجال الدين المسيحى فى تعميق مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة فى الوطن السودان الجديد .كما اكد ممثل وزير الشئون الدينية والاوقاف د. اسامة محمد احمد البطحانى على دور الائمة والقادة الدينيين والقساوسة فى تحقيق السلام وتعزيز السلم الاجتماعى مشيرا الى الدور الكبير للتدريب فى هذا الشأن مؤكدا على ضرورة التعاون فى هذه المرحلة بشعارها الحرية والسلام والعدالة من اجل الوصول الى الاهداف المرجوة .

الامين العام لمجلس الكنائس السودانى تحدث والذى تحدث فى الجلسة الختامية للورشة مشيرا الى اهمية هذه الورشة التدريبية للقساوسة ليكونوا رسل سلام ومحبة لنبذ القبلية والعنصرية ورفع الوعى لدى رجل الدين ليكون مثالا لرجل الكنيسة والمجتمع السودانى عامة .

القس سليمان على نمر من ادارة شئون الكنائس بالوزارة اشار الى ان الورشة تعد ضربة البداية لمعالجة كافة المشاكل العالقة للمسيحيين وستعقد ورش مماثلة فى مقبل الايام دعما للحرية والسلام والعدالة.

سونا