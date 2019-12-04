عاجل .. الخارجية الأمركية تعلن رسمياً تبادل السفراء بين السودان وأمريكا

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، مايك بومبيو مساء اليوم “الأربعاء” رسمياً تبادل السفراء بين السودان وأمريكا في خطوة جديدة لتطوير علاقات البلدين وترفيع التمثيل الدبلوماسي من “قائم بالأعمال” إلى درجة سفير.
نشر بومبيو تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”،حيث قال “يسُرنا أن نُعلن أن الولايات المتحدة والسودان قد قررتا بدء عملية تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عامًا
ووصف وزير الخارجية الأمريكي هذه الخطوة بالتاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
الخرطوم (كوش نيوز
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خبر محبط جدا لحسين خوجلى والرزيقى وعموم بنى كوز واول الغيث قطرة وها قد بدأ العمل الجاد لترميم ما أفسده دهر بنى كوز بنى جهلول اهل النفاق والتجارة بالدين
بكره لجان المكاومة تنظم مظاهرة ابتهاجا بأول نجاح لفشلووك جاب معاه الملهم حلال الشبك السفير الأمريكي ليحل لنا مشاكلنا تحياتنا لفشلووك في هذا النجاح الباهر الذي لم يتوقعة اعداءة