رشيد سعيد: رياح التغيير ستطال كل المؤسسات

وقف وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد على الوضع الراهن للمجلس القومي للصحافة على المستوى المهني ومشاكل العاملين به مؤكداً أن رياح التغيير ستطال كل المؤسسات لإزالة التشوهات.
وجاءت الزيارة في إطار ولاية صلاحية وزارة الثقافة والإعلام على الإعلام في البلاد وذلك بحضور الاستاذ عبد العظيم عوض الأمين العام لمجلس الصحافة. حيث وجه بوضع دراسة حول ملكية الصحف وتراخيصها ومؤهلات رؤساء التحرير للمراجعة في ظل أعمال المجلس،على أن ترفع قبل نهاية ديسمبر الجاري. مشيراً إلى أن من أدبيات الثورة الحرية لتأسيس نظام ديموقراطي دون مساس باحترام الآخرين، بالإضافة للعدالة لرفع الظلم .
و داعا رشيد العاملين للسعي الحثيث لتطوير المجلس وتغيير الصورة النمطية المعروفة عنه انه مجلس الجبايات والقمع .
وقال إن الفشل الإداري متشعب في جهاز الدولة الذي إنهار بسبب سياسة التمكين في النظام السابق، لذلك سنعمل على أن يتحول مجلس الصحافة إلى مجلس شامل ليكون له ولاية على كل الأشكال الإعلامية على أن يكون جهة مستقلة إدارياً ومالياً من أجل تسهيل إصدار الصحف والمجلات.
الخرطوم في 4-12-2019م (سونا)
1 تعليق
هذا الرجل غير الرشيد ، شاهدناه حقيقة على اليوتيوب ، يتكلم من باريس بكلام غير مسؤول !
ويعف لسان المؤمن عن التلفظ به !
هو ايضاً حاقد على وسائل الإعلام الخاصة وتحمله عليها روح الهيمنة الشيوعية communist domination . ولذلك لا يمكن أن تكون العدالة حاضرة في قراراته التي يتخذها بدافع التشفي ( ..قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر …).