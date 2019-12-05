أمريكا تقرر إعادة سفيرها إلى الخرطوم

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إعادة سفيرها إلى الخرطوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: إن الولايات المتحدة والسودان قررا الشروع في عملية تبادل السفراء.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والخرطوم كانت تتسم بالتوتر طيلة حكم البشير، وتم حاليًّا تبادل السفراء بعد انقطاع 23 عامًا.

صحيفة المواطن