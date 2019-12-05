الحرية والتغيير .. مشاكل حكومة السودان لا أول لها ولا آخر

اتهمت قوى الحرية والتغيير في السودان مجلس الوزراء بالتماهي مع مجلس السيادة حول تشكيل لجنة للتفاوض مع الحركات المسلحة في جوبا وتحديد مسارات التفاوض.

جاء ذلك خلال ندوة للناطق الرسمي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، والتي أكد فيها أن المشاكل التي تواجه الحكومة الانتقالية بالسودان ليس لها أول ولا آخر.

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في مقابلة مع قناة لبنانية محلية، اليوم الأربعاء، إن “سعد الحريري هو أكثر…

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وأضاف أن المتسبب فيها هو المؤتمر الوطني، منتقدا صياغة الوثيقة الدستورية، ووصف بعض نصوصها بالمائعة، لأنها تحتوي على الكثير من الثغرات والعيوب.

وأشار الشيخ إلى أن العمل يجري من خلال لجان مشتركة لوضع المعالجات اللازمة لها.

العربية نت