الحرية والتغيير .. مشاكل حكومة السودان لا أول لها ولا آخر

اتهمت قوى الحرية والتغيير في السودان مجلس الوزراء بالتماهي مع مجلس السيادة حول تشكيل لجنة للتفاوض مع الحركات المسلحة في جوبا وتحديد مسارات التفاوض.
جاء ذلك خلال ندوة للناطق الرسمي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، والتي أكد فيها أن المشاكل التي تواجه الحكومة الانتقالية بالسودان ليس لها أول ولا آخر.
قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في مقابلة مع قناة لبنانية محلية، اليوم الأربعاء، إن “سعد الحريري هو أكثر…
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وأضاف أن المتسبب فيها هو المؤتمر الوطني، منتقدا صياغة الوثيقة الدستورية، ووصف بعض نصوصها بالمائعة، لأنها تحتوي على الكثير من الثغرات والعيوب.
وأشار الشيخ إلى أن العمل يجري من خلال لجان مشتركة لوضع المعالجات اللازمة لها.
العربية نت
2 تعليقان
يااا سلام سلم
إلى متى ستظل تلك النغمة العاجزة على ألسنتكم ؟
ولما كنتم تجعروا، وحلقوكم منفوخة بالشعارات البراقة وسيطرتم بها على الشباب
وتركتوهم نهبا لرصاص الغدر
ماذا كنتم تنتظرون أيها الأشاوس ؟
خدعتم الشباب بعصاوات موسى الوهمية ، وعملتوا لهم البحر عسل مصفى
هل كنتم سكارى؟ مخدرين ؟ مبنجين؟
الله يقلعكم قلعة الإنقاذ ،يا كذابين …يا منافقين
اعصابك يا ساخرون..
القحطاوية ديل يعملوا ليك جلطه..
حالتوا السنه ما قلبت ٢٠٢٠
الجقلبة حاصلة..
والتمزق حاصل..
مفاجئة من النوع الثقيل الثورية خارج المرمي.
بكرة الجو ببرد والشعب عايز يتدفي..
والعقد جاهز ينفضة طلاق باين بين العسكر وقحت.
وأحداث وأحداث. نخبرها ونجهلها.