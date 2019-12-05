القراي: (دايرين المنهج فى السودان ما ينحاز لدين أو قبيلة)

وقال القراي: (لدينا نقص في جميع المعلمين لعدم جاذبية التعليم)، وأرجع السبب إلى انعدام العائد المادي المناسب وعدم احترام المهنة فى المجتمع. ورهن القراي خلال منتدى (كباية شاى)بصحيفة التيار مساء الخميس تحسين وضع المعلم بتحسين ميزانية التعليم، منوهاً إلى أن حكومة الثورة وعدت بهذا الأمر. وقال القراي أن أعداد كبيرة من المعلمين لا تكفي مرتباتهم لأسبوع واحد، مشيراً إلى أن بعضهم لجأ للسوق والدروس الخصوصية. وأضاف: (واحد بخلي الطلبة يكونوا مافاهمين عشان يلجأوا له للتدريس الخاص). وكشف القراي بأن جميع رياض الأطفال الموجودة خاصة ماعدا ٢٪ منها، موضحاً أن منهج الرياض الخاصة يتبع للوزارة

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