الشرطة السودانية تعلن وفاة أحد منسوبيها متأثراً بجراحه بعد إصابته في موكب الـ “30” بالخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
بيان صحفي .
بتاريخ 30/11/2019 تعرضت مجموعة من افراد ادارة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم اثناء تادية واجبهم في تامين مسيرة تسليم مذكرة الي مجلس الوزراء لاعتداء وحصب بالحجارة ادت الي اصابات متفاوته لاكثر من 11فرد بينهم الرقيب شرطة/ شرف الدين باب الله والذي تعرض لاعتداء مباشر من بعض المتفلتين ادي الي تعرضه لاصابات بالغة وتهشم في الجمجمة وتم اسعافة الي مستشفي الشرطة و حجزة بوحدة العناية المكثفة حيث فارق الحياة بتاريخ 4/12/2019 والشرطة اذ تحتسبه شهيدا للواجب تتقدم باحر التعازي لاسرته وزملائه وقادته .
كما تدين مثل هذه التصرفات المعزوله وتوكد حرصها علي سيادة حكم القانون وعزمها علي انفاذ واجباتها القانونية بموجب الوثيقة الدستورية والقانون .
وتترحم رئاسة قوات الشرطة علي شهداء الشرطه والوطن .
المكتب الصحفي للشرطة .
٤ ديسمبر ٢٠١٩
5 تعليقات
تصرفات معزولة. لا يا اخي.. جريمة نكراء و قتل بافظع السبل و يجب ان يوصف هكذا بدلا من البيان الهزيل الذي هم كاتبه ارضاء الثوار حتى او هشموا رأس احد رجال الشرطة و قطعوا قلب امه و يتموا عياله اذا كان له عيال.. و يجب ختم التقرير بما عمل حيال القبض على القتلة و سعي الشرطة لان ينالوا جزاءهم الرادع.. لكنها هانت والله.
له الرحمة والمغفرة
السؤال هل مات هذا الرجل شهيد واجب
هل مات وهو يقوم بعمليات حفظ النظام
هل مات وهو يكد لأجل رزق حلال
ان كانت الإجابة لأ فهو قد مات فطيس و سيفتقده أهله فقط
وان كانت الإجابة نعم فكيف ينوم قاتله وصرخات أمه و أطفاله و زوجته تشق الليل
فإن أمن عقوبة الدنيا فهل سيامن عقوبة الآخرة
هل سيطالب احد بحقه
هل ستسير المواكب تطالب بإعدام قاتله
هل كل الناس سواء
عااااادي. دي المدنية
انا المحيرني حميدتي والبرهان ديل راجين شنو لحدي هسي ..قوم نجضت خلاص وما تدعوا بغاث الطير
شرطة الكيزان لا اسفا عليها
هم من بدأوا القتل و لم يقفوا مع الشعب ضد الكيزان و الجنحويد و كتائب الظل بالعكس وقفوا ضد الشعب خصوصا المرقعين كلاب الكيزان الضالة