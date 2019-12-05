الشرطة السودانية تعلن وفاة أحد منسوبيها متأثراً بجراحه بعد إصابته في موكب الـ “30” بالخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

بيان صحفي .

بتاريخ 30/11/2019 تعرضت مجموعة من افراد ادارة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم اثناء تادية واجبهم في تامين مسيرة تسليم مذكرة الي مجلس الوزراء لاعتداء وحصب بالحجارة ادت الي اصابات متفاوته لاكثر من 11فرد بينهم الرقيب شرطة/ شرف الدين باب الله والذي تعرض لاعتداء مباشر من بعض المتفلتين ادي الي تعرضه لاصابات بالغة وتهشم في الجمجمة وتم اسعافة الي مستشفي الشرطة و حجزة بوحدة العناية المكثفة حيث فارق الحياة بتاريخ 4/12/2019 والشرطة اذ تحتسبه شهيدا للواجب تتقدم باحر التعازي لاسرته وزملائه وقادته .

كما تدين مثل هذه التصرفات المعزوله وتوكد حرصها علي سيادة حكم القانون وعزمها علي انفاذ واجباتها القانونية بموجب الوثيقة الدستورية والقانون .

وتترحم رئاسة قوات الشرطة علي شهداء الشرطه والوطن .

المكتب الصحفي للشرطة .

٤ ديسمبر ٢٠١٩