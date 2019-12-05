القراي: وضع أحاديث وآيات قرآنية في المواد العلمية هوس ديني

قال مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. عمر القراي أن كل المواد فى المناهج تم ادخال الاسلام، فيها (بصورة تعسفية)، واضاف في حديثه خلال منتدى (كباية شاي) بصحيفة التيار مساد الخميس: (المناهج التي لا تتعلق بالدين حقو ما يكون فيها دين لسبب جوهري وهو حقوق غير المسلمين).

وأشار إلى وضع أحاديث وآيات قرآنية فيما يخص المسائل العلمية باعتباره تأصيلاً. وقال: (هذا لا علاقة له بالاسلام هذا هوس ديني). وشدد القراي بأن كمية القرآن التي تدرس فى المدارس كثيرة ولا تناسب أعمار التلاميذ، وقال: (فيها اشكاليات كثيرة وسور كبيرة). وفى رده على سؤال بادخال المنهج الاسلامي فى المدارس المسيحية أم ادخال المسيحي في المدارس الاسلامية، أشار إلى أن الاشياء المتعلقة بالاسلام والمسيحية سيكون في المواد المخصصة لهما وستخلو العلوم من ما يتعلق بهما.

وفى سياق منفصل وصف القراي عملية الجلد التي تمارس فى المدارس بالجريمة وقال: (لابد من إلغاءه تماماً وقوانين تعاقب الأستاذ الذي يمارسه).

الخرطوم: رندا عبد الله

الانتباهة