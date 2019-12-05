قال لا يوجد من هو مؤهل أكثر منه في المناهج.. القراي: توقعت هجوم الإسلاميين ولكن الصادق المهدي فاجأني

قال مدير المناهج عمر القراي إنه لا يوجد شخص بالسودان مؤهل أكثر منه ليتولى أمر المناهج، وأضاف ” إذا في غيري وروني ليهو عشان أتعلم منه”.

وأعرب القراي خلال حديثة في ندوة “كباية شاي” بصحيفة “التيار مساء اليوم “الخميس” عن إستغرابه من الهجوم الذي تعرض له من حزب الأمة ورئيسه الصادق المهدي، وقال “توقعت هجوم الإسلاميين لكن لم أتوقعه من حزب الأمة الذي يفترض أنه صاحب فكر مختلف”، وأضاف “حزب أبلغ وزير التربية إعتراض رسمي على تعييني بالمناهج ليس لأني أتبع للحزب الجمهوري بل لأني ضد الدولة المهدية، وتابع “فكان رد وزير التربية انا ذاتي ضد المهدية”.

وشدد القراي على أن من يتهمه بالعمل على إخراج الآيات القرانية من المناهج، لا يعرفون فكر الحزب الجمهوري، وقال “ما عندنا حرص أن ينتشر الفكر الجمهوري شديد، إذا ما أمر التكليف بالدعوة”.

وأكد القراي على وجهة نظره بضرورة تخفيف المناهج من القرآن وكثرة مقررات الدين، لجهة أنه لا يعقل أن يحفظ طفل عمره أقل من سبع سنوات ” سورة الزلزلة”، ونوه إلى أن الطفل في هذا السن غير مطالب بحفظ القرآن لأنه لم يصل سن الصلاة بعد.

وكشف القراي عن شروع المركز القومي في تغيير المناهج إبتداءً من العام الدراسي المقبل، وقال “إن التغيير سيبدأ بمناهح التعليم ما قبل المدرسي بصورة كاملة وإدخال اللغة الإنجليزية”، وأعلن أن مقررات الفصول من الأول حتى الخامس سيتم تنقيحها فقط وادخال الموسيقى والتربية المدنية، وتابع “أما مقررات الثانوي فسيطالها تغيير شامل وكامل”.

الخرطوم: باج نيوز