عضو مجلس السيادة: سأتخلى عن منصبي للحلو أو مناوي مهراً للسلام

أعلن عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا، استعداده للتخلي عن منصبه لعبد العزيز الحلو أو مني أركو مناوي مهراً للسلام، وأكد أن السفينة ستمضي لبر الأمان مهما كانت العراقيل، وقطع بعدم التفريط في أمن البلاد مهما كلف الأمر، وأشار إلى أن السلام هو أعظم مهام الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال ورشة تحديات السلام بحسب صحيفة الصيحة أمس، التي نظمتها حكومة ولاية كسلا بالتعاوم مع جامعة كسلا أمس، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (كوش نيوز)