عضو مجلس السيادة: سأتخلى عن منصبي للحلو أو مناوي مهراً للسلام

أعلن عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا، استعداده للتخلي عن منصبه لعبد العزيز الحلو أو مني أركو مناوي مهراً للسلام، وأكد أن السفينة ستمضي لبر الأمان مهما كانت العراقيل، وقطع بعدم التفريط في أمن البلاد مهما كلف الأمر، وأشار إلى أن السلام هو أعظم مهام الفترة الانتقالية.
جاء ذلك خلال ورشة تحديات السلام بحسب صحيفة الصيحة أمس، التي نظمتها حكومة ولاية كسلا بالتعاوم مع جامعة كسلا أمس، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
منصبك ليس بذات بالاهمية.. حتي يكون مهرا …. يسيل له اللعاب ..
اي مفاوضات تقديم المناصب علي الوطن مصيرها الفشل ومناوي معروف دخل القصر بتلك الارضيات في زمن الانقاذ وخرج ويعيد نفس السناريوا مرة اخري مع حكومة قحت الفاشلة.
نكرر الوطن اولا.
منو بيقبل بخزعبلاتك دى؟
ولا دى وهمات جديده؟
خبوب شنو… وكرور منو؟
المهر ده اديهو ليهم من جيبك
المنصب ده حقنا ماحقك.. عشان تتجود بيهو
شوفو شغلتكم وبطلو النضم الفاضى كرهتونا..
التصريخات والسفر والاجتماعات فى الفاضية والمليانه بقت هى كل همكم؟
البلد دايره شغلللللللللللللللل…
ياكوز سابقا.. مجلس سياده حاليا