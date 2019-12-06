دعوى جنائية ضد المخلوع البشير وعلي عثمان والفاتح عزالدين وهيئة علماء السودان

تقدم عبد الباقي أحمد محمد وعلاء الدين عثمان حسين وآخرون باسم أسر الشهداء، ببلاغ لنيابة الخرطوم شمال ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وعلي عثمان والفاتح عز الدين وهيئة علماء السودان، في قتل المتظاهرين. وأشار الشاكون في الدعوى إلى أن البشير تحدث في لقاء مع قادة الشرطة في 30/12/2018م عن القصاص ويقصد المتظاهرين، أما علي عثمان تحدث في لقاء تليفزيوني في 18 /1/ 2019م عن وجود كتائب ظل تحمي النظام وتوعد المواطنين الذين خرجوا للشوارع محتجين، وأشارت الدعوى إلى أن الفاتح عز الدين هدد في لقاء تليفزيوني في 10 /1/2019 م، بقطع رؤوس المتظاهرين وخص الشيوعيين والبعثيين.

ولفت الشاكون بحسب صحيفة اليوم التالي – إلى أن هيئة علماء السودان حرضت على القتل حيث إنها أفتت للرئيس المخلوع بأحقية قتل ثلث الشعب لمصلحة الثلثين.

الخرطوم (كوش نيوز)