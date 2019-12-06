بندقية هجو.. (ضكر ولا إنتاية)

في المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس التشريعي بالجبهة الثورية التوم هجوم أمس الأول بـ(سونا)، عندما وُجه له سؤال عن امتلاك هجو لقوات من عدمه.. أضحك هجو الحضور من الإعلاميين بإجابة ساخرة.. هجو قال لا عتاب على السؤال طالما سبق وأن وصفنا رفاق بالثورية بأن هجو يتحدث عن السلام وهو لا يعرف حتى هل البندقية (ضكر ولا إنتاية).. هجو قال إنه حمل السلاح أكثر من مرة خاصة أيام التحالف الوطني، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (كوش نيوز)